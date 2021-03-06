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Osmancık’ın sultanları Kastamonu’yu ağırlıyor

Spor 06.03.2021, 00:21
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Osmancık’ın sultanları Kastamonu’yu ağırlıyor

Osmancık Belediyespor, sahasında konuk edeceği Kastamonu Doğa Gençlikspor’u mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamlamak istiyor.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup 18.hafta maçında Osmancık Belediyespor ile Kastamonu Doğa Gençlikspor Çorum’da kozlarını paylaşacak. Lig’de iddiası kalmayan iki takım sezonun son maçında prestij mücadelesi verecek. Yarın Osmancık İlçe Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.
Sezonun ilk yarısında Kastamonu’da oynanan karşılaşmayı Kastamonu temsilcisi 3-2’lik skorla kazanmayı başarmıştı.
(Spor Servisi)
 

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