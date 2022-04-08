Osmancık’ın sultanları galibiyetle başladı: 3-0

Osmancık’ın genç sultanları Samsun’da gruplara iyi başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Genç Kızlar Voleybol Grup Birinciliği Samsun'da başladı. Amasya, Sinop, Tokat ve Samsun temsilcileri gruptan çıkma mücadelesi verecek olan Osmancık Belediyespor ilk maçında Amasya temsilcisi Gümüşhacıköy Gümüşspor ile karşı karşıya geldi. Tekeköy Bahattin Ekinci Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Çorum'un genç sultanları maçı 25-16, 25-14 ve 25-9'luk setlerle 3-0 kazanarak gruplara iyi bir başlangıç yaptı.

Osmancık temsilcisi gazetemizin basıma girdiği saatlerde aynı salonda Tokat Spor Lisesi ile ikinci maçını oynadı.

SALON: Tekeköy Bahattin Ekinci.

HAKEMLER: Ömer Aşıkoğlu, Hüseyin Baş.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Buse, Zerda, Yasemin, Yaren Aksu, Beyzanur, Hayat, Yaren Bıyıkcı, Müfide, Eda Gül, Neriman.

GÜMÜŞHACIKÖY GÜMÜŞPOR: Almina, Yağmur, Seçil, Buse, Ebru, Gülseren, Sare, Sezin, Mukadder, Dilara, Alev, Gülnur.

SETLER: 25-16, 25-14, 25-9.

(Rıfat KARA)