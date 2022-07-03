Osmancık’ın sultanları 2.Lig’de devam edecek

Osmancık Belediyespor Antrenörü Ümit Gökgöz, 2022-2023 Sezonunda da 2.Lig’de Çorum’u ve Osmancık’ı temsil etmeye devam edeceklerini belirtirken, “İlçemiz için sportif alanda bir gelenek haline gelen 2.Lig’de yine sahalarda olacağız.

2. Lig’de yer almak adına, ekibimize destek olan başta Kulüp Başkanımız Sayın Fatih Ergün ve yönetim kurulumuz olmak üzere herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)

