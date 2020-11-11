Osmancık’ın maçı yine ertelendi
Fatsa Halk Eğitim Merkezi maçı öncesi kovid-19 testi yaptıran Osmancık Belediyespor’da aynı oyuncuların yine pozitif çıkması nedeniyle, TVF ikinci kez maçı ileri bir tarihe erteledi.
Çorum’un Kadınlar 2.Voleybol Ligi’nde ki temsilcisi Osmancık Belediyespor’un bugün oynanması planlanan Fatsa Halk Eğitim Merkezi 1.hafta erteleme maçı yine kovid-19 engeline takıldı. Osmancık Belediyespor’da sezon başında yapılan kovid-19 test sonuçlarının ardından 2 oyuncunun pozitif, 2 oyuncunun da temaslı olması nedeniyle Türkiye Voleybol Federasyonu Kırmızı-Beyazlıların ilk iki hafta maçını ertelemişti. İzolasyon sürecini tamamlayan Osmancık Belediyespor bugün Fatsa Halk Eğitim Merkezi ile 1.hafta erteleme maçını oynayacaktı. Bu karşılaşma öncesi tekrardan kovid-19 testi yaptıran Osmancık Belediyespor’da aynı oyuncuların test sonuçlarının yeniden pozitif çıkması nedeniyle Fatsa Halk Eğitim Merkezi maçı yine TVF’nin kararı ile ileri bir tarihe ertelendi.
(Spor Servisi)
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