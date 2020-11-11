Osmancık’ın maçı yine ertelendi

Çorum’un Kadınlar 2.Voleybol Ligi’nde ki temsilcisi Osmancık Belediyespor’un bugün oynanması planlanan Fatsa Halk Eğitim Merkezi 1.hafta erteleme maçı yine kovid-19 engeline takıldı. Osmancık Belediyespor’da sezon başında yapılan kovid-19 test sonuçlarının ardından 2 oyuncunun pozitif, 2 oyuncunun da temaslı olması nedeniyle Türkiye Voleybol Federasyonu Kırmızı-Beyazlıların ilk iki hafta maçını ertelemişti. İzolasyon sürecini tamamlayan Osmancık Belediyespor bugün Fatsa Halk Eğitim Merkezi ile 1.hafta erteleme maçını oynayacaktı. Bu karşılaşma öncesi tekrardan kovid-19 testi yaptıran Osmancık Belediyespor’da aynı oyuncuların test sonuçlarının yeniden pozitif çıkması nedeniyle Fatsa Halk Eğitim Merkezi maçı yine TVF’nin kararı ile ileri bir tarihe ertelendi.

(Spor Servisi)