Osmancık’ın 2 maçı ertelendi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup’ta Çorum’u temsil eden Osmancık Belediyespor sezonun ilk maçını Pazar günü Fatsa Halk Eğitim Merkezi ile oynayacaktı. Maç öncesi yapılan koronavirüs testleri sonunda Kırmızı-Beyazlılarda 2 oyuncunun testi pozitif çıkarken, 4 oyuncunun da temaslı olduğu öğrenilmişti. Bu gelişme üzerine Osmancık Belediyespor yönetimi Türkiye Voleybol Federasyonu’na maçların ertelenmesi yönünde başvuruda bulundu. Osmancık Belediyespor’un HES kodu raporlarını inceleyen Türkiye Voleybol Federasyonu, Kırmızı-Beyazlıların 25 Ekim tarihinde Osmancık’ta oynanacak olan Fatsa Halk Eğitim Merkezi maçı ile 1 Kasım tarihinde Ordu’da Çamlıkspor ile oynayacağı maçları ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

(Spor Servisi)