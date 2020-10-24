Son Dakika

Osmancık’ın 2 maçı ertelendi

2 oyuncusunda koronavirüs, 4 oyuncusunun da temaslı olması nedeniyle 6 oyuncusu karantinada olan Osmancık Belediyespor’un ilk iki haftadaki maçları ertelendi.

Spor 24.10.2020, 00:25
24
Osmancık’ın 2 maçı ertelendi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup’ta Çorum’u temsil eden Osmancık Belediyespor sezonun ilk maçını Pazar günü Fatsa Halk Eğitim Merkezi ile oynayacaktı. Maç öncesi yapılan koronavirüs testleri sonunda Kırmızı-Beyazlılarda 2 oyuncunun testi pozitif çıkarken, 4 oyuncunun da temaslı olduğu öğrenilmişti. Bu gelişme üzerine Osmancık Belediyespor yönetimi Türkiye Voleybol Federasyonu’na maçların ertelenmesi yönünde başvuruda bulundu. Osmancık Belediyespor’un HES kodu raporlarını inceleyen Türkiye Voleybol Federasyonu, Kırmızı-Beyazlıların 25 Ekim tarihinde Osmancık’ta oynanacak olan Fatsa Halk Eğitim Merkezi maçı ile 1 Kasım tarihinde Ordu’da Çamlıkspor ile oynayacağı maçları ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

(Spor Servisi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 24 Ekim 2020
İmsak 05:29
Güneş 06:53
Öğle 12:30
İkindi 15:27
Akşam 17:56
Yatsı 19:15

Gelişmelerden Haberdar Olun

@