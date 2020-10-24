Osmancık’ın 2 maçı ertelendi
2 oyuncusunda koronavirüs, 4 oyuncusunun da temaslı olması nedeniyle 6 oyuncusu karantinada olan Osmancık Belediyespor’un ilk iki haftadaki maçları ertelendi.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup’ta Çorum’u temsil eden Osmancık Belediyespor sezonun ilk maçını Pazar günü Fatsa Halk Eğitim Merkezi ile oynayacaktı. Maç öncesi yapılan koronavirüs testleri sonunda Kırmızı-Beyazlılarda 2 oyuncunun testi pozitif çıkarken, 4 oyuncunun da temaslı olduğu öğrenilmişti. Bu gelişme üzerine Osmancık Belediyespor yönetimi Türkiye Voleybol Federasyonu’na maçların ertelenmesi yönünde başvuruda bulundu. Osmancık Belediyespor’un HES kodu raporlarını inceleyen Türkiye Voleybol Federasyonu, Kırmızı-Beyazlıların 25 Ekim tarihinde Osmancık’ta oynanacak olan Fatsa Halk Eğitim Merkezi maçı ile 1 Kasım tarihinde Ordu’da Çamlıkspor ile oynayacağı maçları ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.
(Spor Servisi)
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