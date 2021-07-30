“Osmancık’a yeni spor kompleksi yapacağız’

Konuşmasına yaz spor okulunda eğitim alacak sporculara başarılar dileyerek başlayan Kaya, “Yaz Spor Okulları’na yoğun bir ilgi var. Bu tablo bizleri gururlandırıyor. Ailelerimize çok teşekkür ederim. Biz hükümet olarak spora ve sporcuya her zaman destek olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Gençler bizlerin geleceği. O yüzden gençlerimizin önünü açmak adına her zaman elimizi taşın altına koyacağız. İlimizi ve ilçemizi yeni sezonda BAL’da temsil edecek olan Osmancık Belediyespor futbol takımına ve Bayanlar 2.Voleybol Ligi’nde mücadele edecek olan Osmancık Belediyespor voleybol takımımıza başarılar diliyorum. İlçemizde faaliyet gösteren badminton, okçuluk, tenis, ve güreş takımlarımıza da yeni sezon faaliyetlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Kaya konuşmasının sonunda Osmancıklı spor severleri mutlu edecek bir müjde açıkladı. Kaya, Ada Spor Kompleksi’nde bulunan Pazar yerinin taşınmasından hemen sonra yerine daha modern yeni bir spor kompeksi yapılacağını söyledi.

(Rıfat KARA)

