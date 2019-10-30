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Osmancık’a 1.79’luk smaçör

Bayanlar Türkiye 2.Voleybol Ligi 7.Grup’ta mücadele edecek olan Osmancık Belediyespor yeni sezon öncesinde kadrosuna bir oyuncu daha kattı.

Osmancık’a 1.79’luk smaçör

Bayanlar Türkiye 2.Voleybol Ligi 7.Grup’ta mücadele edecek olan Osmancık Belediyespor yeni sezon öncesinde kadrosuna bir oyuncu daha kattı.

30 Ekim 2019 Çarşamba 21:56
Osmancık’a 1.79’luk smaçör

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, daha önce Ordu Telekom, İstanbul Koç Spor Kulübü, Samsun Büyükşehir Belediye Anakentspor, Rize Kaçkar Sağlık Koleji, Manisa Alaşehir Belediyespor ve Bozüyük Belediyespor’da forma giyen 24 yaşındaki smaçör Çağla Gügünağaoğlu ile anlaşma sağlandı. 1 metre 79 santimetre boyundaki deneyimli smaçör, Samsun Büyükşehir Belediye Anakentspor ve Bozüyük Belediyespor’da şampiyonluk yaşadı.

Osmancık Belediyespor Antrenörü Ümit Gökgöz, hedeflerinin Play-Off olduğunu yinelerken, bu yolda takıma katkı sağlayacaklarına inandıkları Çağla ile daha da güçlendiklerini söyledi.

Osmancık Belediyespor, 3 Kasım’da başlayacak yeni sezonun ilk haftasında sahasında Çaykur Rize Gençlikspor’u konuk edecek.

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