Osmancık yenilgisiz şampiyon

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği’nin 2019 yılı faaliyet programında yer alan Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 4 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği il birinciliğinde son maçlar önceki gün oynandı. Osmancık’ta oynanması gereken son maça Çorum Voleybol Spor Kulübü’nün maça çıkmaması üzerine Osmancık Belediyespor sahadan 3-0 hükmen galip ayrılırken, Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan maçta ise Beden Eğitimi Öğretmenler Derneği ve Spor Kulübü (BEDER), Sungurlu Belediyespor’u 3-1 yenmeyi başardı.

Bu sonuçların ardından Osmancık Belediyespor 18 puanla şampiyonluk ipini göğüslerken, 9 puanı bulunan BEDER ikinci, 5 puanlı Sungurlu Belediyespor üçüncü ve 4 puanı bulunan Çorum Voleybol ise dördüncü olarak tamamladı.

(Rıfat KARA)