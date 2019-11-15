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Osmancık yenilgisiz şampiyon

Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği’nde tüm maçlarını 3-0 kazanan Osmancık Belediyespor yenilgisiz şampiyon oldu.

Osmancık yenilgisiz şampiyon

Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği’nde tüm maçlarını 3-0 kazanan Osmancık Belediyespor yenilgisiz şampiyon oldu.

15 Kasım 2019 Cuma 22:03
Osmancık yenilgisiz şampiyon

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği’nin 2019 yılı faaliyet programında yer alan Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 4 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği il birinciliğinde son maçlar önceki gün oynandı. Osmancık’ta oynanması gereken son maça Çorum Voleybol Spor Kulübü’nün maça çıkmaması üzerine Osmancık Belediyespor sahadan 3-0 hükmen galip ayrılırken, Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan maçta ise Beden Eğitimi Öğretmenler Derneği ve Spor Kulübü (BEDER), Sungurlu Belediyespor’u 3-1 yenmeyi başardı.

Bu sonuçların ardından Osmancık Belediyespor 18 puanla şampiyonluk ipini göğüslerken, 9 puanı bulunan BEDER ikinci, 5 puanlı Sungurlu Belediyespor üçüncü ve 4 puanı bulunan Çorum Voleybol ise dördüncü olarak tamamladı.

(Rıfat KARA)

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