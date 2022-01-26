Osmancık'tan sağ bek ve orta sahaya takviye

Bölgesel Amatör Lig 5.Bölge 3.Grup'ta sezonun ilk yarısını 12 puanla beşinci sırada tamamlayan Osmancık Belediyespor’da ara transfer çalışması tam gaz devam ediyor. İkinci yarıya daha güçlü bir kadro ile girmek için kolları sıvayan Osmancık Belediyespor yönetimi dün 2 transferini daha açıkladı. Kırmızı-Beyazlı yönetim, antrenör Turgay Doğan'ın raporu doğrultusunda Ladik Belediyespor'dan Çorumlu futbolcu orta saha Furkan Çalışır ile Burhaniye Belediyespor'dan bir diğer Çorumlu futbolcu sağ bek Emre Biçer ile sözleşme imzaladı.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Çalışır, 2012 ve 2016 yılları arasında profesyonel ligde Çorum FK formasını 4 sezon terletirken, 27 yaşındaki sağ bek Emre Biçer ise 2013-2014 sezonunda Çorum FK formasını bir sezon giyme başarısı göstermişti.

(Rıfat KARA)

