Osmancık'ta parola 3 puan

Grubun puansız tek takımı Osmancık Belediyespor, pazar günü sahasında konuk edeceği Mucur Yabanlıspor'u yenerek puanla tanışmanın hesabını yapıyor.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 5.Bölge 3.Grup 4.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor ile Kırşehir temsilcisi Mucur Yabanlıspor pazar günü Osmancık'ta kozlarını paylaşacak. Sezonun ilk 3 haftasında oynadığı 2 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor pazar günü oynanacak maçta Mucur Yabanlıspor'u mağlup etmek istiyor. İki takım arasında Osmancık İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'de başlayacak.

Grupta oynanacak diğer maçlarda ise, Yeşil Kamanspor ile Yozgatspor, Sorgun Belediyespor ile Ankara DSİ ve Ankara TKİ ile Çayıralan Esnafspor takımları karşı karşıya gelirken, Keçiören Belediye Bağlumspor ise BAY geçecek.

(Rıfat KARA)

