Osmancık, sol kanadını Giraygil ile güçlendirdi
Çorum’un BAL’daki temsilcisi Osmancık Belediyespor, sol bek ve sol açık mevkilerinde oynayabilen Aytuğ Giraygil’i renklerine bağladı.
Spor 01.02.2022, 19:05 01.02.2022, 19:07
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Bölgesel Amatör Lig 5.Bölge 3.Grup’ta mücadele eden Osmancık Belediyespor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Hafta sonu başlayacak olan ikinci yarı maçları öncesi kadroda yeniden yapılanmaya giden Kırmızı-Beyazlılar Serkan Yıldız, Furkan Çalışır, Emre Biçer, M.Zahit Öztaş ve Himmet Emre Taşkın’dan sonra bugün 6.transferini açıkladı. Kulüp’ten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Ankara DSİ forması giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile sözleşme imzalandı.
Ankaragücü’nde profesyonel imzayı atan genç oyuncu altyapıda farklı kategorilerde forma giydikten sonra geçtiğimiz sezon ise amatöre dönerek Ankara DSİ’nin başarısı için ter döktü.
(Bülent USLU)
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