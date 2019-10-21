Osmancık Sivas’ı geçemedi: 1-1

Çorum’un BAL’da ki temsilcisi Osmancık Belediyespor, sahasında konuk ettiği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile 1-1 berabere kaldı. Orta hakem Ceyhun Panba, Osmancık Belediyespor’un net 2 penaltısını görmezden gelerek maçın önüne geçen isim oldu.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4.Grup 5.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, sahasında Sivas temsilcisi Cumhuriyet Üniversitesi’ni konuk etti. Osmancık İlçe Sahası’nda saat 15.00’de başlayan karşılaşmanın ilk 30 dakikalık bölümünde rakibine oranla daha iyi bir futbol ortaya koyan Osmancık Belediyespor 32.dakikada Onur’un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Golden 5 dakika sonra Alper’in kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda yere düşürülmesini görmezden gelen orta hakem Ceyhun Panba, Osmancık Belediyespor’un net penaltısını vermedi.

İkinci yarıda iki takımda denk bir mücadele ortaya koyarken, orta hakem Osmancık Belediyespor lehine yine bir penaltıyı es geçti. Mücadelenin son dakikalarında 1-0’ı korumaya çalışan Osmancık Belediyespor, 84.dakikada yaşanan karambol sonrası kalesinde gole engel olamayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Osmancık Belediyespor ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi puanlarını 8’e yükseltti.

Osmancık Belediye:1

Sivas Cumhuriyet Ünv:1

SAHA: Osmancık İlçe.

HAKEMLER: Ceyhun Panba, Ahmetcan Güdül, Okan Delier.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Muhammed Zahid, Turgay, Yusuf, Alihan, Onur, Emre, Arda Onat, Mücahit, Aydın, Alper, Kadir.

YEDEKLER: Ertuğrul, Seydi Eren, Oğuzhan Cengiz, Oğuzhan Yazgan, İsmail, Hasan Faruk, Berker.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ: Nevzat, Yasin, Cüneyt, M.Yavuz, Abdulkadir, Muhammed Yıldırım, Tayfun, Muhammed Büyükçamsarı, Hüseyin, Muhammed Çağlar, Kaan.

YEDEKLER: Tolga, Muhammed Aycan, Ömer Faruk, Fatih, Mesut, Oğuzhan.

GOLLER: Dk.32 Onur (Osmancık Belediye), Dk.84 Hüseyin (Sivas Cumhuriyet)

(Rıfat KARA)