Osmancık siftah peşinde

Grubun puansız tek takımı Osmancık Belediyespor yarın deplasmanda Keçiören Bağlumspor'u yenerek ilk puanla tanışmanın hesabını yapıyor.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 5.Bölge 3.Grup 3.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor deplasmanda Ankara temsilcisi Keçiören Belediyesi Bağlumspor ile karşı karşıya gelecek. Sezonun ilk maçında sahasında Sorgun Belediyespor'a 3-0 yenilen Kırmızı-Beyazlılar ikinci haftayı ise BAY geçmişti. 3.hafta maçları öncesi grupta puanı olmayan tek takım konumunda olan Osmancık Belediyespor yarın oynanacak kritik maçta Bağlumspor'u yenerek ilk puanını almak istiyor. 4 puanla averajla ikinci sırada yer alan Ankara temsilcisi ise Osmancık'ı eli boş göndermek istiyor. Bu kritik karşılaşma yarın saat 14.00'de Ankara Şehit Hüseyin Demirtaş Bağlum Stadyumu'nda oynanacak.

Grup'ta oynanacak diğer maçlarda ise, Ankara DSİ ile Ankara TKİ, Çayıralan Esnafaspor ile Yeşil Kamanspor ve Mucur Yabanlıspor ile Sorgun Belediyespor karşı karşıya gelecek. Yozgatspor ise haftayı BAY geçecek.

(Rıfat KARA)

