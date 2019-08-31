Osmancık sezona Niksar maçı ile başlıyor

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) 2019-2020 Sezonunun fikstür çekim ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor ilk hafta maçında sahasında Tokat temsilcisi Niksar Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni sezonda Çorum’u Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4.Grup’ta temsil edecek olan Osmancık Belediyespor’un ligde oynayacağı maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, TFF’nin İstanbul’daki Orhan Saka Amatör Evi’nde gerçekleşen kura çekimine Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Saat 15.00’de gerçekleşen kura çekimi sonrası Osmancık Belediyespor’un maç programı da belli oldu. Çekilen kura sonunda Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor ilk hafta maçını sahasında Niksar Belediyespor ile oynarken, 2.hafta ise deplasmanda Merzifonspor’un konuğu olacak. 3.hafta sahasında Ünye 1957’i ağırlayacak olan Osmancık Belediyespor, 4.hafta maçında deplasmanda Görelespor ile karşı karşıya gelecek. Çorum temsilcisi 5.haftada Sivas temsilcisi Cumhuriyet Üniversitesi ile içeride, 6.haftada Çarşambaspor ile deplasmanda, 7.haftada Ladik Belediyespor ile içeride, 8.haftada 1074 Çankırıspor ile deplasmanda, 9.haftada Kastamonu Özel İdarespor içeride, 10.haftada Altınordu Belediyespor ile deplasmanda, 11.hafta Bulancakspor içeride, 12.hafta Boyabat 1868 deplasmanda ve 13.hafta ise Atakum Belediyespor ile sahasında kozlarını paylaşacak. (Rıfat KARA)