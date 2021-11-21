Osmancık şeytanın bacağını kırdı: 2-0

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 5.Bölge 3.Grup 4.hafta maçında Osmancık Belediyespor ile Mucur Yabanlıspor Çorum'da karşı karşıya geldi. Saat 14.00'de Osmancık İlçe Stadı'nda başlayan karşılaşmanın ilk düdüğünden itibaren rakip kalede etkili olan Osmancık Belediyespor aradığı golü 38.dakikada Taha Arslan ile buldu. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Kırmızı-Beyazlılar ikinci yarıda da oyunun hakimi olan taraftı. Rakibi karşısında önemli pozisyonlar bulan Osmancık Belediyespor, 60.dakikada Taha Arslan ile ikinci golü buldu. Kalan dakikalarda skoru korumayı başaran Osmancık temsilcisi mücadeleden 2-0 galip ayrılan taraf oldu.

Bu sonucun ardından ligde ilk galibiyetini alan Osmancık Belediyespor 3 puanı hanesine yazdırırken, Kırşehir temsilcisi Mucur Yabanlıspor ise 4 puanda kaldı.

(Rıfat KARA)

