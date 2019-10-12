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Osmancık seri peşinde

BAL 4.Grup’ta üst üste aldığı galibiyetlerle puan sıralamasında ikinci sıraya yükselen Osmancık Belediyespor, yarın deplasmanda Görelespor’u yenerek galibiyet serisine devam etmek istiyor.

Osmancık seri peşinde

BAL 4.Grup’ta üst üste aldığı galibiyetlerle puan sıralamasında ikinci sıraya yükselen Osmancık Belediyespor, yarın deplasmanda Görelespor’u yenerek galibiyet serisine devam etmek istiyor.

12 Ekim 2019 Cumartesi 00:28
Osmancık seri peşinde

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 4.Grup 4.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, deplasmanda Giresun temsilcisi Görelespor’un konuğu olacak. Sezona kötü başlangıç yapmasına rağmen son iki haftada aldığı seri galibiyetlerle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Osmancık Belediyespor, yarın Giresun’da Görelespor’u da yenerek 3’de 3 yapmak istiyor. 6 puanlı Görelespor ile aynı puana sahip Osmancık Belediyespor arasında Görele 13 Şubat Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 15.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise, 1074 Çankırıspor ile Boyabat 1868, Ladik Belediyespor ile Kastamonu Özel İdare, Çarşambaspor ile Altınordu Belediye, Cumhuriyet Üniversitesi ile 1926 Bulancakspor, Ünye 1957 ile Atakum Belediyespor ve Merzifonspor ile Niksar Belediyespor takımları kozlarını paylaşacak.

(Rıfat KARA)

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