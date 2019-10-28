Osmancık, Samsun’dan eli boş döndü: 0-4

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4.Grup 6.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, lider Çarşambaspor'a konuk oldu. Çarşamba İlçe Stadı'nda saat 14.00'de başlayan karşılaşmayı Rize bölgesi hakemlerinden Hamza Pehlivan yönetti. Mücadelenin ilk yarısında üstün bir oyun ortaya koyan ev sahibi Çarşambaspor, soyunma odasına 2-0 önde girdi.

İkinci yarıda zaman zaman oyuna ortak olan Osmancık Belediyespor, geliştirdiği ataklardan bir türlü gol bulamadı. Mücadelenin 90 dakikasını 2-0 önde tamamlayan Çarşambaspor, uzatma dakikalarında 2 gol daha atarak maçı 4-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Çarşambaspor puanını 15 yaparak liderliğini devam ettirirken, Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor ise 8 puanda kaldı.

(Rıfat KARA)