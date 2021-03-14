Osmancık sahaya indi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Nisan ayında BAL’ı oynatma kararının ardından Çimentospor’un ardından Osmancık Belediyespor’da top baştı yaptı. Önceki gün Osmancık İlçe Sahası’nda antrenör Turgay Doğan nezaretinde toplanan Kırmızı-Beyazlılar ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Sezonun ilk antrenmanının ardından açıklamalarda bulunan antrenör Turgay Doğan, geçen yılki kadrolarından devam eden isimler olduğunu bu oyuncuların yanı sıra altyapıdan da genç oyuncular takviye ettiklerini söyledi. Mücadele gücü yüksek bir takım kurmak istediklerinin de altını çizen Doğan, “Geçen yılda çok koşan ve mücadele eden bir takımımız vardı. Bu sezonda aynı planlama içerisinde olmak istiyoruz. Denenmeye gelen oyuncular var. En kısa sürede bu oyuncular hakkında da kararımızı vereceğiz. Önümüzde 1 ay gibi bir süre var. Bu süre içerisinde hem fiziksel, hem de taktiksel olarak en iyi duruma gelmek istiyoruz. Bu yüzden yoğun bir antrenman programı uygulayacağız. Hedefimiz geçtiğimiz yıl gibi Çorum’u en iyi şekilde temsil etmek. Bir diğer Çorum temsilcisi Çimentospor’a da başarılar diliyorum. Umarım Çorum’un iki güzide kulübü sahada gösterdikleri mücadele ile Çorum futboluna renk katacaklardır” dedi.

(Spor Servisi)

