Osmancık, özel maçta Çankırı’yı geçemedi: 1-3

Osmancık Belediyespor, hazırlık maçında 1074 Çankırıspor’a 3-1 mağlup oldu.

Çorum’un Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcilerinden Osmancık Belediyespor’da yeni sezon hazırlıkları sıkı bir şekilde devam ediyor. Osmancık’ta yaptığı antrenmanların yanı sıra bir taraftan da hazırlık maçı yaparak lige hazırlanmaya çalışan kırmızı-beyazlılar dün hazırlık maçında 1074 Çankırıspor ile karşı karşıya geldi. Çankırı’da saat 14.00’de başlayan karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı atılan goller ile 1-1 tamamlanırken, ikinci yarıda ev sahibi Çankırıspor iki gol daha bularak maçtan 3-1 galip ayrılan taraf oldu.

Şuana kadar Taşköprüspor, Kurşunlu Belediyespor ve son olarak 1074 Çankırıspor ile hazırlık maçı yapan Osmancık temsilcisi bu maçlardan 2 yenilgi, 1 beraberlik aldı.

(Spor Servisi)

