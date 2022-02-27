Osmancık, Mucur'a ikinci yarı patladı :3-0

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 5.Bölge 3.Grup 13.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor Kırşehir'de Mucur Yabanlıspor'un konuğu oldu. Mucur İlçe Stadı'nda saat 14.00'de başlayan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Osmancık Belediyespor 50.dakikada İsmail'in golü ile 1-0 öne geçti. Golden sonra da ataklarını sıklaştıran Çorum temsilcisi 71.dakikada tecrübeli golcüsü Kaan Akar ile farkı 2'e çıkardı. Kalan dakikalarda oyunu kontrolü altına alan Kırmızı-Beyazlılar mücadelenin son dakikasında Taha Arslan ile bir gol daha bularak maçı 3-0 kazandı.

Bu sonucun ardından konuk Osmancık Belediyespor puanını 19'a yükseltirken, ev sahibi Mucur Yabanlıspor ise 7 puanda kaldı.

SAHA: Mucur İlçe.

HAKEMLER: Sedef Altuntepe, Koray Doğansoy, Özkan Elikkaya.

MUCUR YABANLISPOR: Melih, Abdulsamet, Alperen Murat, Taha, Mevlüt, Buğra, Ertuğrul, Sefa, Hacı Koray, Ömercan, Eray.

YEDEKLER: Halil, Erdal, İsa.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: M.Zahid, M.Emre, Mücahit, Emre Biçer, Selahattin, Berk, Furkan, Mert, İsmail, Taha, Kaan.

YEDEKLER: Taylan, Aytuğ, Hikmet, Oğuzhan, Şafak, Emirhan, Arda Onat, Ömer, Emirhan.

GOLLER: Dk.50 İsmail, Dk.71 Kaan Akar, Dk.90 Taha.

(Rıfat KARA)