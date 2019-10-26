Osmancık, lidere konuk oluyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4.Grup 6.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, deplasmanda lider Çarşambaspor ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta sahasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile 1-1 berabere kalarak 2 puan kaybeden Kırmızı-Beyazlılar, yarın deplasmanda lider Çarşambaspor’u yenerek kaybedilen puanları telafi etmek istiyor. 12 puanla zirvede yer alan Çarşambaspor ile 8 puanla altıncı durumda bulunan Osmancık Belediyespor arasında Çarşamba İlçe Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise, Kastamonu Özel İdare ile Boyabat 1868, Cumhuriyet Üniversitesi ile Atakum Belediye, Ünye 1957 ile Merzifonspor, Görelespor ile Niksar Belediye, Ladik Belediye ile 1926 Bulancakspor, 1074 Çankırıspor ile Altınordu Belediye kozlarını paylaşacak.

(Rıfat KARA)