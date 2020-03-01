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Osmancık Ladik’ten 1 puanla döndü: 1-1

Son haftalarda aldığı sonuçlarla tırmanışa geçen Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, Ladik Belediyespor deplasmanından da puanla dönmeyi başardı.

Osmancık Ladik’ten 1 puanla döndü: 1-1

Son haftalarda aldığı sonuçlarla tırmanışa geçen Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, Ladik Belediyespor deplasmanından da puanla dönmeyi başardı.

01 Mart 2020 Pazar 23:35
Osmancık Ladik’ten 1 puanla döndü: 1-1

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 4.Grup 20.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor deplasmanda Samsun temsilcisi Ladik Belediyespor’un konuğu oldu.

Ladik İlçe Stadı’nda saat 14.00’de başlayan karşılaşmanın ilk yarısı denk bir mücadeleye sahne olurken, ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarı oyuna ağırlığını koyan Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor 60.dakikada kaptan Turgay’ın golü ile maçta 1-0 öne geçti. Golden 5 dakika sonra gelişen Ladik Belediyespor atağında ise Ertan Miraç beraberlik golünü kaydetti. İlerleyen dakikalarda Onur ve Ömer Faruk ile Ladik kalesinde ciddi pozisyonlar bulan Osmancık Belediyespor bir türlü aradığı golü bulamayınca maç 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Osmancık Belediyespor puanını 28’e, ev sahibi Ladik Belediyespor ise 22’e yükseltti.

LADİK BELEDİYE: 1

OSMANCIK BELEDİYE:1

SAHA: Ladik İlçe.

HAKEMLER: Özkan Şeker, Esra Arıkboğa, Talha Enes Taş.

LADİK BELEDİYESPOR: İnanç, Bünyamin, Emre Şener, M.Cavit, Mehmet, Emre Eryaş, Hüseyin, Furkan, Ali Osman, Ertan Miraç, Mustafa.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: M.Zahit, Turgay, Emre, İbrahim (Furkan), Alihan, Seydi Eren, Oğuzhan, Ahmet Onur, Onur Özçifçi, Ömer Faruk (Mehmet), Barlas (Alper)

GOLLER: Dk.60 Turgay (Osmancık Belediye), Dk.65 Ertan Miraç (Ladik Belediye)

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