Osmancık Ladik’i rahat geçti: 3-1

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4.Grup 7.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, sahasında Samsun temsilcisi Ladik Belediyespor’u ağırladı. Osmancık İlçe Stadı’nda saat 14.00’de başlayan karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında Alihan ile öne geçen Osmancık Belediyespor, 10.dakikada Aydın’ın golü ile farkı 2’e çıkardı. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca ev sahibi Osmancık Belediyespor soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarı toparlanan konuk Ladik Belediyespor farkı 1’e indirmesine rağmen 90.dakikada Osmancık Belediyespor’dan Onat maçın skorunu tayin eden golü kaydetti.

Bu sonucun ardından Osmancık Belediyespor 3 haftadır devam eden 3 puan hasretine son vererek puanını 11’e yükseltti. Konuk ekip Ladik Belediyespor ise kötü gidişe dur diyemedi 4 puanda kaldı.

Osmancık Belediye: 3

Ladik Belediye: 1

SAHA: Osmancık İlçe.

HAKEMLER: Melek Dakan, Hasan Bostan, Ali Ceylan.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Muhammed Zahid, Turgay, Alihan, Onur, Emre, İsmail, Aydın, Berker, Yusuf, Fuat, Eyüp.

YEDEKLER: Ertuğrul, Hasan, Alper, Arda, Oğuzhan Cengiz, Oğuzhan Yazgan, Seydi Eren.

LADİK BELEDİYESPOR: İnanç, Emre, Vedat, Rıdvan, Emre Can, Niyaz, Hakan, Sefa, Bakan, Bünyamin, Furkan.

YEDEKLER: Kubilay, Seydi, Vehbi, Burak, Emre, Furkan, Mert.

GOLLER: Dk.2 Alihan, Dk.10 Aydın, Dk.90 Onat (Osmancık Belediye), Dk.68 Hakan (Ladik Belediye)

(Rıfat KARA)