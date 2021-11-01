Osmancık kötü başladı: 0-3

Çorum’un BAL’daki temsilcisi Osmancık Belediyespor sezonun ilk maçında Sorgun’a 3-0 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 5.Bölge 3.Grup 1.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor sahasında Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor’u konuk etti. Dün Osmancık İlçe Stadı’nda saat 14.00’de başlayan karşılaşmanın ilk 30 dakikalık bölümü denk bir mücadeleye sahne olurken, dakikalar 40’ı gösterdiğinde konuk Sorgun Belediyespor Serdar’ın golü ile 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca Yozgat temsilcisi soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarının başlarında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor geliştirdiği cılız ataklardan gol bulamayınca konuk Sorgun Belediyespor 71.dakikada Selim’in golü ile farkı 2’e çıkardı. Kalan dakikalarda maçın yıldızı Serdar ile bir gol daha bulan Yozgat temsilcisi maçı 3-0 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından Osmancık Belediyespor ilk hafta maçları sonunda puanla tanışamazken, konuk Sorgun Belediyespor ise 3 puanı hanesine yazdırdı.

SAHA : Osmancık İlçe.

HAKEMLER: Melih Kurt, Mert Omay, Ahmet Tolga Tomar (4, Hakem: Hasan Baş).

OSMANCIK BELEDİYESPOR :Süleyman Çağrı, Mustafa Emre (Arda Onat), Seydi Eren, Berk (İsmail), Mücahit, Onur (Taha), Alper (Samet), Ömer Faruk, Mert, Selahattin, Serkan.

SORGUN BELEDİYESPOR: Aykut, Halil İbrahim, Ali, Oğuzhan, Göksel, Sedat, Gökhan, Selim, Serdar, İsmail Cansın, Serdar.

GOLLER: Dk.40 ve 85 Serdar, Dk.71 Selim.

(Rıfat KARA)

