Osmancık kontak açtı

Baraj maçında Sungurlu Belediyespor’u 2-1 mağlup ederek bu yıl Bölgesel Amatör Lig’de mücadele etmeye hak kazanan Osmancık Belediyespor ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Futbolcu antrenör Turgay Doğan nezaretinde Osmancık İlçe Stadı’nda gerçekleşen sezonun ilk antrenmanına şuana kadar iç transferde anlaşma sağlanan ve altyapıdan denenmek üzere A takıma çağrılan futbolcular katıldı.

Tanışma ve kaynaşma toplantısının ardından düz koşular ile sezonun il antrenmanına start veren Kırmızı-Beyazlılar, açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

1.Etap çalışmalarını sabah 7.00’de ve akşam 18.00’de olmak üzere günde çift antrenman yaparak sürdüreceklerini belirten antrenör Turgay Doğan, 1.etap hazırlıkların 10 Ağustos’ta sona ereceğini söyledi. Daha sonra futbolculara 3 gün izin vereceklerini söyleyen Doğan, 14 Ağustos’ta 2.etap hazırlıkları kapsamında kampa gireceklerini belirtirken, kamp yerinin ise önümüzdeki günlerde netleşeceğini ifade etti.

DIŞ TRANSFERDE 4 İSİM TAMAM

Osmancık Belediyespor dış transferde 4 futbolcu ile anlaşma sağladı.

Yeni sezonda Çorum’u Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) temsil etmeye hazırlanan Osmancık Belediyespor, dış transferde de 4 futbolcu ile anlaşma sağladı. Yeni sezon planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarına start veren Osmancık Belediyespor yönetimi, Turhalspor’dan 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu İsmail Savaş, Eti Lisesi Gençlikspor’dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Seydi Eren Çevik, bir dönem BAL’daUlukavakspor’un kalesini koruyan kaleci Ömer Şahin ve Kışlaçayspor’dan 24 yaşındaki Çorumlu futbolcu Aydın Çolak’ı renklerine bağladı.

(Rıfat KARA)