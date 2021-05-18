Osmancık katılmıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig hakkında yaptığı son açıklamada, lige katılımın isteğe bağlı olacağı ve grupların yeniden belirlenip Haziran ayının ilk haftasında başlatacağı yönünde oldu. 21 Mayıs tarihine kadar kulüplere zaman tanıyan TFF, lige katılan takımların belli olmasının ardından grupların ve fikstürlerin belirleneceği açıkladı. Bu gelişme sonrası Çorum temsilcilerinden Çimentospor’da Başkan Ali Dursun, gerekli evrakları hazırlayıp en kısa sürede lige katılım için başvurularını yapacaklarını vurgulamıştı. Çorum’un bir diğer temsilcisi Osmancık Belediyespor ise önceki gün yaptığı yönetim kurulu toplantısının ardından bu sezon lige katılmayacaklarını resmen duyurdu.

Kulüpten konu hakkında yapılan açıklamada, yeni sezona daha donanımlı ve daha hazır girmek adına böyle bir karar alındığı belirtildi. Ayrıca bu karar doğrultusunda futbolcular ile yolların ayrılmayacağı ve antrenmanların aralıklı bir şekilde yapılacağı da belirtilirken, konaklama noktasında da futbolculara gereken desteğin verilmeye devam edileceği de ifade edildi.

(Spor Servisi)

