Osmancık kaçtı, Kastamonu yakaladı: 2-2

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 4.Grup 22.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor deplasmanda Kastamonu Özel İdarespor’un konuğu oldu. Hasan Doğan Spor Tesisleri’nde saat 14.00’de başlayan karşılaşmanın ilk yarısında iki takımda gol yollarında fazla etkili olamadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor dakikalar 65’i gösterdiğinde kaptan Turgay’ın golü ile 1-0 öne geçti. Golden 3 dakika sonra ev sahibi Kastamonu Özel İdarespor Canberk ile eşitliği sağlamasına rağmen Osmancık Belediyespor 70.dakikada ikinci yarıda oyuna giren Mehmet ile bir kez daha öne geçti. Mücadelenin bitmesine 5 dakika kala gelişen Kastamonu atağında Osman’ın kendi kalesine attığı golle maça bir kez daha eşitlik geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Osmancık Belediyespor puanını 29’a, ev sahibi Kastamonu ise 39’a yükseltti.

(Rıfat KARA)