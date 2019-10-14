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Osmancık istediğini aldı: 1-1

Giresun’da Görelespor’un konuğu olan Osmancık Belediyespor, zorlu deplasmandan 1 puanla dönmeyi başardı.

Osmancık istediğini aldı: 1-1

Giresun’da Görelespor’un konuğu olan Osmancık Belediyespor, zorlu deplasmandan 1 puanla dönmeyi başardı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 00:39
Osmancık istediğini aldı: 1-1

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 4.Grup 4.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyesor deplasmanda Görelespor’un konuğu oldu. Görele 13 Şubat Stadı’nda saat 15.00’de oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Görelespor 17.dakikada Berkay’ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının son dakikalarında rakip kalede gol arayan Osmancık Belediyespor 41.dakikada kazanılan penaltıyı Emre ile gole çevirerek soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.

İkinci yarının ilk 20 dakikalık bölümü orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Son dakikalarda ev sahibi Görelespor galibiyet golü için yüklenirken, Osmancık Belediyespor ise kontrataklarla gol aradı. İki takımın geliştirdiği cılız ataklardan gol sesi çıkmayınca mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından iki takımda hanesine 1’er puan yazdırarak haftayı 7 puanla kapattı.

GÖRELESPOR:1

OSMANCIK:1

SAHA: 13 Şubat.

HAKEMLER: Salih Soydan, Selim Erzurumlu, Azem Zorlu.

GÖRELESPOR: İsmail, Mikail, Hasan Namazcı, Hasan Üstünkaya, Cengizhan, Arda, Burhan, Gökhan, Berkay, Burak, Sezer.

YEDEKLER: Enes, Yağız, Emre, Mertcan, Celil, Mustafa, Eyüp Can.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: M.Zahid, Turgay, İsmail, Alihan, Onur, Emre, Hasan, Mücahit, Aydın, Oğuzhan, Kadir.

YEDEKLER: Ertuğrul, Seydi Eren, Alper, Oğuzhan, Yusuf, Arda, Berker.

GOLLER: Dk.17 Berkay (Görelespor), Dk.41 (penaltıdan) Emre (Osmancık Belediye)

(Rıfat KARA)

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