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Osmancık istediğini aldı: 0-0

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4.Grup 8.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, 1074 Çankırıspor’un konuğu oldu. Çankırı Atatürk Stadı’nda saat 14.00’de başlayan karşılaşmanın ilk yarısı denk bir mücadeleye sahne olurken takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.

Osmancık istediğini aldı: 0-0

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4.Grup 8.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, 1074 Çankırıspor’un konuğu oldu. Çankırı Atatürk Stadı’nda saat 14.00’de başlayan karşılaşmanın ilk yarısı denk bir mücadeleye sahne olurken takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.

11 Kasım 2019 Pazartesi 01:40
Osmancık istediğini aldı: 0-0

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan ev sahibi 1074 Çankırıspor 70.dakikada penaltıdan yararlanamadı. Bu dakikadan sonra Osmancık kalesine daha çok yüklenen Çankırıspor istediği golü bir türlü bulamazken, konuk Osmancık Belediyespor 90.dakikada Onur Çiftçi’nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda yere düşürülmesini görmezden gelen hakem Osmancık’ın net penaltısını es geçti. Uzatma dakikalarında da başka gol olmayınca mücadele 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Bu sonucun ardından ev sahibi 1074 Çankırıspor puanını 13’e, konuk Osmancık Belediye ise 12 puana yükseldi.

SAHA : Çankırı Atatürk .

HAKEMLER :Tuncay Sağlam, Alper Adıyaman, Mert Doğan (4. Hakem: Burak Kamalak).

1074 ÇANKIRISPOR : Emrullah, Ahmet Can, Rıdvan, Oğuzhan, Abdurrahman, Serkan, Emre, Ali, Batıray, Osman Nuri, Hakkı.

OSMANCIK BELEDİYESPOR : Muhammed Zahid, Turgay, Alihan, Emre, Eyüp, Aydın, Oğuzhan Cengiz, Onur, Alper, Fuat Furkan.

GOL: Yok.

(Rıfat KARA)

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