Osmancık fırsat tepti: 0-0

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 5.Bölge 3.Grup 17.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor deplasmanda Kırşehir temsilcisi Yeşil Kamanspor'un konuğu oldu. Saat 14.00'de Kaman İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında fazla etkili olamayan Osmancık Belediyespor soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi. İkinci yarıda riskleri alarak rakip kalede daha çok pozisyon üreten Çorum temsilcisi bir türlü istediği golü bulamayınca mücadele 0-0 sona erdi. Şampiyonluk yarışındaki en ciddi rakibi Keçiören Belediyesi Bağlumspor'un Yozgat deplasmanında 4-0 mağlup olduğu haftada Osmancık Belediyespor büyük bir fırsatı kaçırırken, Ankara TKİ ise sahasında Sorgun Belediyespor'u 2-0'la geçti.

Bu sonuçların ardından Ankara TKİ puanını 32 yaparak son hafta maçları öncesi liderlik koltuğuna otururken, 31 puana yükselen Yozgatspor ikinci sıraya yerleşti. 30 puanda kalan Keçiören Bağlumspor üçüncü sıraya geriledi. Osmancık Belediyespor ise 29 puanla son haftaya dördüncü sırada girdi.

SAHA: Kaman İlçe.

HAKEMLER: Cemal Emre Gömeç, Ömer Koç, Muhammed Buğra Karaca.

YEŞİL KAMANSPOR: Mehmet Emre, Burak, Hüseyin Akın, Doğukan, Görkem, M.Göktuğ, Tanju, Sefa, Oğuzhan, Mehmet, M.Emin.

YEDEKLER: Süleyman, Ozan, Ali Kemal, İbrahim, G.Yaşar, Korkut, Şafak, Mehmet, Alican.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Muhammed Zahit, Mustafa Emre, Mücahit, Emre, Selahattin, Berk, Furkan, Ömer Faruk, Onur, Taha, Kaan.

YEDEKLER: Süleyman, Aytuğ, Mert, Oğuzhan, Hikmet, Emirhan Çelik, Arda Onat, Emirhan Özmet, İsmail.

GOL: Yok.

(Rıfat KARA)

