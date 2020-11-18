Osmancık, Fatsa’yı geçemedi: 1-3

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup 1.hafta erteleme maçında Osmancık Belediyespor, sahasında Ordu temsilcisi Fatsa Halk Eğitim Merkezi’ni konuk etti. Osmancık İlçe Spor Salonu’nda saat 15.00’de başlayan karşılaşmaya önemli oyuncularından yoksun başlayan Osmancık Belediyespor, ilk seti iyi bir oyunla 25-21 kazandı. İkinci sette ilk molaya kadar oyunda üstünlüğünü koruyan Çorum’un sultanları, daha sonra oyunun kontrolünü rakibine kaptırarak bu seti 25-21 kaybetti. Üçüncü sette rakibin smaçlarına karşılık vermekte zorlanan Kırmızı-Beyazlılar bu seti de farklı kaybetti. Dördüncü sette tekrar oyuna ortak olan ev sahibi Osmancık Belediyespor başa baş götürdüğü setin son bölümünde oyundan düşerek seti 25-21, maçı da 3-1 kaybetti.

Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi ligde henüz puanla tanışamazken, konuk Fatsa Halk Eğitim Merkezi puanını 7’e yükseltti.

OSMANCIK BELEDİYE: 1

FATSA HALK EĞİTİM: 3

SALON: Osmancık İlçe.

HAKEMLER: Hasan Olgun, Caner Yıldırım.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Aze, Yasemin, İlayda, Yaren, Azranur, İlsu, Gizem, Beyzanur, Canay, Sevgi, Neriman, Hayat.

FATSA HALK EĞİTİM MERKEZİ: Göksu, Merve, Sevgisu, Buse, Büşra, Nisanur, Fadime, Aslıhan, Gizem, Sılanur, Hilal, Çiğdem.

SETLER: 25-21, 21-25, 15-25, 21-25.

(Spor Servisi)