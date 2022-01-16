Osmancık evinde yara aldı: 0-3

Çorum’un Kadınlar 2.Ligi’ndeki temsilcisi Osmancık Belediyespor sahasında İskofyaspor’a 3-0 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 13.hafta maçında Osmancık Belediyespor sahasında Trabzon temsilcisi İskofyaspor’u ağırladı. Saat 14.00’de Osmancık İlçe Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan konuk İskofyaspor ilk seti 11, ikinci seti 5, üçüncü set de 11 sayı farkla kazanarak maçtan 3-0 galip ayrılmasını bildi.

Bu sonucun ardından ev sahibi Osmancık Belediyespor 17 puanda kalırken, konuk İskofyaspor ise 26 puana yükseldi.

OSMANCIK BELEDİYE: 0

TRABZON İSKOFYASPOR: 3

SALON: Osmancık.

HAKEMLER: Sezay Şahin, Ali Şişik.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: İlayda, Zehra, Yasemin, Buse, Yaren Aksu, Beyza Nur, Hayat, Gizem, Doğa Yağmur, Sevgi, Yaren Bıyıklı, Esra, Neriman.

TRABZON İSKOFYASPOR: Ceren Sıla, Aysu, Şerife, Hava, Buse, Çağla, Cansu, Hacer, Sena, Kader, Zeynep Yılmaz, Belinay, Emel, Zeynep Şimşek.

SETLER:14-25, 20-25, 14-25.

(Rıfat KARA)

