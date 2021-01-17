Osmancık evinde lidere boyun eğdi: 0-3

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2.Lig 7.Grup 11.hafta maçında Osmancık Belediyespor sahasında lider Ordu Çamlıkspor ile karşı karşıya geldi. Osmancık İlçe Spor Salonu’nda saat 15.00’de başlayan karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan konuk Ordu Çamlıkspor, Osmancık Belediyespor’u 25-15, 25-18 ve 25-21’lik setlerle 3-0 yenmeyi başardı.

Bu sonucun ardından Ordu Çamlıkspor puanını 24’e çıkarırken, Osmancık Belediyespor ise 8 puanda kaldı.

OSMANCIK BELEDİYE:0

ORDU ÇAMLIKSPOR: 3

SAHA: Osmancık İlçe.

HAKEMLER: Turgut Yıldırım, Hasan Öztürk.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Yasemin, İlayda, Yaren, Derya, Yağmur, Gizem, Beyzanur, Sevgi, Nisa, Neriman, Hayat.

ORDU ÇAMLIKSPOR: İlayda, Azra, Berrak, Aslı, Ayşenaz, Nazire, İkra, Zehra Nur, Yeşim, Beril, Nehir, Beyza, Serra.

SETLER: 15-25, 18-25, 21-25.