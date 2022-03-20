Osmancık doludizgin: 2-1

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Bölge 3.Grup 15.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, Yozgat’ta Çayıralan Esnafaspor’un konuğu oldu. Çayıralan İlçe Stadı’nda saat 14.00’de oynanan karşılaşmaya konuk Osmancık Belediyespor hızlı başladı. İlk dakikadan itibaren rakip kalede gol arayan Kırmızı-Beyazlılar 5.dakikada Ömer Faruk’un attığı gol ile 1-0 öne geçti. Golden sonra da oyunun kontrolünü elinde tutan Osmancık Belediyespor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarı ev sahibi Çayıralan Esnafaspor zaman zaman Osmancık kalesinde etkili olsa da bir türlü aradığı golü bulamadı. Mücadelenin son 10 dakikasına 1-0 önde giren Osmancık Belediyespor 85.dakikada golcü futbolcusu Kaan Akar ile farkı 2’e çıkardı. Maçın bu skorla bitmesi beklenirken, ev sahibi Çayıralan Esnafspor 90+4.dakikada Uluhan’ın attığı golle skoru 1’e indirdi. Kalan kısa sürede başka gol olmayınca maç 2-1 Osmancık Belediyespor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi puanını 25’e çıkarırken, ev sahibi Çayıralan Esnafaspor ise 12 puanda kaldı.

(Rıfat KARA)

