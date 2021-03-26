Osmancık, Çankırı’da Kurşunlu ile yenişemedi: 1-1 

Çorum'un Bölgesel Amatör Lig'deki temsilcisi Osmancık Belediye, hazırlık maçında Kurşunlu Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Çorum’u Bölgesel Amatör Lig 7.Bölge 3.Grup’ta temsil edecek olan Osmancık Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 7.Bölge 2.Grup takımlarından Çankırı Kurşunlu Belediyespor ile hazırlık maçı yaptı. Dün Kurşunlu İlçe Stadı’nda saat 13.00’de başlayan karşılaşmaya antrenör Turgay Doğan ideal 11’i ile başlarken, ilerleyen dakikalarda genç oyunculara ve denenmeye gelen oyunculara da şans verdi. Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor 44.dakikada Halil’in golü ile soyunma odasına 1-0 önde girerken, ev sahibi Kurşunlu Belediyespor 76.dakikada Baver’in golü ile maçta eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 tamamlandı.

Osmancık Belediyespor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Pazar günü Osmancık’ta Kastamonu temsilcisi Taşköprüspor ile bir hazırlık maçı daha oynayacak.

(Spor Servisi)

