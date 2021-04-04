Osmancık, Boyabat’ı tek golle geçti: 1-0

Osmancık Belediyespor hazırlık maçında Sinop temsilcisi 1868 Boyabatspor’u 1-0 mağlup etti.

Yeni sezonda Çorum’u Bölgesel Amatör Lig’de temsil etmeye hazırlanan Osmancık Belediyespor önceki gün Sinop temsilcisi 1868 Boyabatspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Osmancık İlçe Sahası’nda saat 13.00’de oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Kırmızı-Beyazlılar rakip kalede ciddi pozisyonlar bulmasına rağmen ilk 30 dakikalık bölümde gol bulamadı. Dakikalar 35’i gösterdiğinde Ömer Faruk Selçok ile öne geçmeyi başaran Osmancık Belediyespor soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıya değişikliklerle başlayan Osmancık temsilcisi 90 dakika boyunca skoru korumayı başararak maçtan 1-0 galip ayrılan taraf oldu.

(Rıfat KARA)

