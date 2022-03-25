Osmancık Belediye kritik dönemeçte

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 5.Bölge 3.Grup’ta, son 3 haftaya girilirken, zirve mücadelesi veren Osmancık Belediyespor, pazar günü kendisi gibi zirveyi kovalayan Yozgat 1959 FK’yı konuk edecek.

Grupta, son 3 haftaya girilirken, Ankara TKİ 29 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Yozgatspor 1959 FK 27 puanla ikinci, Keçiören Belediyesi Bağlumspor 26 puanla üçüncü, Osmancık Belediye 25 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Pazar günü oynanacak maçlar, zirve yarışını son derece yakından ilgilendiriyor. Umutlarını devam ettirebilmesi için, kazanmak zorunda olan Osmancık Belediye, grup ikincisi Yozgatspor 1959 FK’yı konuk edecek. Osmancık İlçe Sahası’nda oynanacak kritik maçı, Kastamonu bölgesi hakemlerinden Deha Emre Kebapçı yönetecek. Saat 14.00’te başlayacak maçta, Kebapçı’nın yardımcılıklarını ise, yine Kastamonu bölgesinden İhsan Öncü ile Karabük bölgesinden Burak Şensoy yapacak. Ankara bölgesinden Onur Güneş de maçın dördüncü hakemi olacak.

Grupta, haftanın diğer maçlarında ise, Mucur Yabanlı ile Ankara DSİ, Sorgun Belediye ile Yeşil Kamanspor, Keçiören Belediyesi Bağlumspor’la da Çayıralan Esnafspor karşılaşacak.

(Hüseyin AŞKIN)

