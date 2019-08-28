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Osmancık Belediye ilk transferlerini yaptı

Bayanlar Türkiye 2.Voleybol Ligi takımlarından Osmancık Belediyespor yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde ilk transferlerini gerçekleştirdi.

Osmancık Belediye ilk transferlerini yaptı

Bayanlar Türkiye 2.Voleybol Ligi takımlarından Osmancık Belediyespor yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde ilk transferlerini gerçekleştirdi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 02:54
Osmancık Belediye ilk transferlerini yaptı

Antrenör Ümit Gökgöz, hedeflerinin Play-Off olduğunu belirtirken, bu doğrultuda transferler yapacaklarını kaydetti. Transfer çalışmaları çerçevesinde Kardemir Karabükspor’dan 2004 doğumlu smaçör Ahsen Özer ve Karabük Gençlikspor’dan 2004 doğumlu libero Derya Tingiroğlu ile anlaşmaya vardıklarını belirten Ümit Gökgöz, “Nokta atışı transferlerde Play-Off hedefi doğrultusunda bir kadro kuracağız” dedi.

Gökgöz, kendilerine desteğini esirgemeyen Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e, kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

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