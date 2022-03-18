Osmancık Belediye Çayıralan’ın konuğu

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 5.Bölge 3.Grup’ta, şampiyonluk hesapları yapan Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, 15.hafta maçında, Pazar günü Yozgat deplasmanında, Çayıralan Esnafspor karşısında galibiyet arayacak.

Liglere verilen 1 haftalık ara öncesinde, evinde Ankara DSİ Spor’u 3-0 gibi net bir skorla yenerek, son 4 haftaya moralli giren Osmancık Belediye, hiçbir iddiası kalmayan Çayıralan Esnafspor karşısında da galibiyet hedefliyor.

22 puanla 4.sırada yer alan Osmancık Belediye ile, 12 puanlı 6.sıradaki Çayıralan Esnafspor arasında, Pazar günü Çayıralan İlçe Sahası’nda oynanacak maçı Rize bölgesi hakemlerinden Yasin Kalcıoğlu yönetecek. Saat 14.00’te başlayacak maçta, Yasin Kalcıoğlu’nun yardımcılıklarını ise, Trabzon bölgesinden Yaşar Kılıç ve Yusuf Mumcu yapacak. Yine, Rize bölgesinden Gül Demir de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Haftanın diğer maçlarında, cumartesi günü Ankara DSİ ile Keçiören Belediyesi Bağlumspor, Yeşil Kamanspor’la Ankara TKİ, Yozgatspor’la da Sorgun Belediye karşılaşacak.

Grupta, şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Ankara TKİ ve Keçiören Belediyesi Bağlum 26’şar puanla zirveyi paylaşırken, Yozgatspor’un 24, Osmancık Belediye’nin ise 22 puanı bulunuyor.

(Hüseyin AŞKIN)

