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Osmancık Bal’ı sevdi: 5-1

Çorum’u yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek takımı belirleyecek baraj maçını Osmancık Belediyespor 5-1 kazandı.

Spor 24.04.2022, 22:08
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Osmancık Bal’ı sevdi: 5-1

Biten sezonda Çorum’u Bölgesel Amatör Lig’de temsil eden Osmancık Belediyespor ile 1.Amatör Küme’de yenilgisiz şampiyon olan Sungurlu Belediyespor baraj maçında karşı karşıya geldi. Cumartesi günü Çorum Şehir Stadı’nda saat 15.00’de başlayan karşılaşmayı 1000’e yakın taraftar izlerken, iki ilçenin protokol üyeleri de yoğun ilgi gösterdi. Maça hızlı başlayan taraf Osmancık temsilcisi oldu. Henüz 8.dakikada kornerden golü bulan Osmancık Belediyespor, 4 dakika sonra golcü futbolcusu Kaan ile farkı 2’e çıkardı. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Osmancık Belediyespor Kaan Akar’ın  52 ve 57.dakikalarda attığı gollerle farkı bir anda 4’e çıkardı. 73.dakikada skoru İsmail ile 5-0 yapan Osmancık temsilcisi iyi oyunu 5 golle süslemeyi başardı. Mücadelenin son dakikasında Sungurlu Belediyespor’dan Vedat maçın skorunu tayin eden golü kaydetti.
Bu sonucun ardından 2022-2023 sezonunda da Çorum’u Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) Osmancık Belediyespor temsil etmeye hak kazanırken, Sungurlu temsilcisi ise yeni sezonda da 1.Amatör Küme’de mücadele edecek.

GOL DAKİKALARI…
DAKİKA 8: Sağ kanattan kazanılan korner atışında altı pasın içinde yaşanan karambol sonrası Mert Cesur’un ayaklarına çarpan top kendi ağlarına gitti ve Osmancık Belediyespor 1-0 öne geçti.
DAKİKA 12: Sağ kanattan gelişen Osmancık Belediyespor atağında Ömer Faruk topu penaltı noktasındaki takım arkadaşı Kaan’a bıraktı. Kaan topun gelişine düzgün bir vuruş yaparak takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.
DAKİKA 52: Orta sahadan savunma arkasına atılan topu iyi takip eden Kaan Akar ceza sahasına girerek kalecinin üzerinden aşırttığı top filelerle buluştu.
DAKİKA 57: Sol kanattan Taha’nın sürüklediği atakta sol çaprazda topla buluşan tecrübeli golcü Kaan Akar, ceza sahasına topla birlikte girerek kalecinin üzerinden aşırtma bir vuruşla harika bir gole daha imza attı.
DAKİKA 73: Osmancık Belediyespor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta  Mustafa Emre topla hareketlendi son çizgiye gelmeden ortaya çıkardığı topa Kaan dokunamadı. Arka direğe seken topa İsmail dokunarak skoru 5-0 yaptı.
DAKİŞKA 90+1: Ender gelişen Sungurlu Belediyespor atağında sol çaprazda topla buluşan tecrübeli futbolcu Vedat Aşkan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
SAHA: Çorum Şehir.
HAKEMLER: Evren Aydoğan, Ali Şahin, Mustafa Pelit.
OSMANCIK BELEDİYESPOR : M. Zahid, Mustafa Emre, Mücahit, Emre (Dk.75 Ömer) Selahattin, Berk, Furkan (Dk.75 Emirhan), Ömer Faruk (Dk.63 Mert), Onur (Dk.63 İsmail), Taha, Kaan (Dk.88 Hikmet Emre).
SUNGURLU BELEDİYESPOR: Yunus Emre (Dk.76 Dursun ), Kadir, İsmail, İbrahim, Serhat (Dk.78 Mustafa Mert), Oğuzhan (Dk.57 Serkan), Mert Şakir, Vedat, Umut (Dk.57 Ramazan), Orkal Oktay (Dk.57 Kadir), Mert Cesur.
GOLLER: Dk.8 (kendi kalesine) Mert Cesur, Dk.12, 52 ve 57 Kaan, Dk.73 İsmail (Osmancık), Dk.90+1 Vedat (Sungurlu)


(Rıfat KARA)


 

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