Osmancık Ankara’dan eli boş döndü: 1-2

Çorum’un BAL’daki temsilcisi Osmancık Belediyespor, Ankara deplasmanında Keçiören Belediyesi Bağlumspor’a 2-1 yenildi.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 5.Bölge 3.Grup 3.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor deplasmanda Ankara temsilcisi Keçiören Belediyesi Bağlumspor ile karşı karşıya geldi. Dün saat 14.00’de Şehit Hüseyin Demirtaş Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor ilk dakikadan itibaren rakip kalede gol aradı. Aradığı golü 24.dakikada yan topta Seydi Eren’in kafası ile bulan Kırmızı-Beyazlılar 1 dakika sonra benzer bir pozisyonda kalesinde gole engel olamadı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline geçiren ev sahibi Keçiören Belediyesi Bağlumspor Enes ve Kürşat ile önemli pozisyonlardan faydalanamadı. Dakikalar 70’i gösterdiğinde Alaz ile 2-1 öne geçen Ankara temsilcisi kalan dakikada skoru korumayı başarınca mücadeleden 2-1 galip ayrılan taraf oldu.

Bu sonucun ardından Keçiören Belediyesi Bağlumspor puanını 7’e çıkarırken, Osmancık Belediyespor ise henüz puanla tanışamadı.

KEÇİÖREN BAĞLUM:2

OSMANCIK BELEDİYE: 1

SAHA: Şehit Hüseyin Demirtaş.

HAKEMLER: Berkay Güler, Huriye Gamze Aslan, Selim Armağan.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ BAĞLUMSPOR: Alperen, Adem, Ahmet Can, Alaz, M.Bedirhan, Yusuf, Şevket, Enes, Hasan, Türkay, Kürşat.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Süleyman Çağrı, M.Emre, Seydi Eren, Berk, Mücahit, Taha, Alper, Arda Onat, Mert, Selahattin, Serkan.

GOLLER: Dk.24 Seydi Eren (Osmancık), Dk.25 Ahmet Can, Dk.70 Alaz (Keçiören).

(Rıfat KARA)

