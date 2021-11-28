Osmancık, Ankara'yı ikinci yarıda çözdü: 2-0

Çorum'un BAL'daki temsilcisi Osmancık Belediyespor, deplasmanda Ankara DSİ'yi ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

TFF Bölgesel Amatör Lig 5.Bölge 3.Grup 5.hafta maçında Ankara DSİ ile Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor karşı karşıya geldi. Saat 14.00'de Ankara Yenimahalle Hasan Doğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki takımda gol yollarında fazla etkili olamayınca soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi. İkinci yarının ilk 10 dakikalık bölümünde Osmancık kalesinde önemli pozisyonlar bulan ev sahibi Ankara DSİ bir türkü skoru değiştiremedi. Dakikalar 78'i gösterdiğinde Osmancık Belediyespor'un kazandığı köşe vuruşunda kafayla topu kendi filelerine gönderen Mehmet Utku Osmancık Belediyespor'u 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin bu skorla bitmesi beklenirken, son saniyede kazandığı kontratağı Emirhan ile golle sonuçlandıran Çorum temsilcisi mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Osmancık Belediyespor üst üste ikinci galibiyetini alarak 6 puana yükselirken, ev sahibi Ankara DSİ ise 2 puanda kaldı.

ANKARA DSİ: 0

OSMANCIK BELEDİYE: 2

SAHA: Yenimahalle Hasan Doğan.

HAKEMLER: Sedef Kıranoğlu, Duygu Kabataş, Burak Yanardağ.

ANKARA DSİ: Faruk, Nuri Erdem, Eren, Mehmet, Ali Metehan, Samed, Ege, Aytuğ, Umur, Nazım, İhsan.

YEDEKLER: Doğan, Y.Emre, Doğanay, Mehmet Utku, Cesur, Hacı Mehmet, Berkant, İbrahim, Kasım.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Enes, M.Emre, Seydi Eren, Mücahit, Onur, Alper, Ömer Faruk, Mert, Taha, Serkan.

YEDEKLER: Süleyman, Emirhan, Şafak, Arda, İsmail, Emre, Selahattin, Ömer, Samet Can.

GOLLER: Dk.78 (kendi kalesine) Mehmet Utku, Dk.90+8 Emirhan.

(Rıfat KARA)