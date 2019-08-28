Osmancık ‘4.grup’ta

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) 2019-2020 Sezonunun grupları İstanbul’da belirlendi. Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, 14 takımlı 4.grupta mücadele edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi ve Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez başkanlığında toplanan Amatör İşler İcra Kurulu, 2019 - 2020 Sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig gruplarını belirledi. 11 grupta 153 takımın mücadele edeceği BAL’da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Çorum temsilcisi yine Karadeniz takımlarının ağırlıkta olduğu 4.grupta yer aldı.

Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor’la birlikte 4.grupta mücadele edecek takımlar şunlar: Çarşambaspor, Lâdik Belediyespor ve Atakum Belediyespor (Samsun), Görelespor ve 1926 Bulancakspor (Giresunspor), Ünye 1957 Spor ve Altınordu Belediyespor (Ordu), Cumhuriyet Üniversitesi Gençlikspor (Sivas), Niksar Belediyespor (Tokat), Merzifonspor (Amasya), Boyabat 1868 Spor (Sinop), 1074 Çankırıspor ve Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri.

Öte yandan, BAL gruplarının fikstürü 30 Ağustos Cuma günü çekilecek.