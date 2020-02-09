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Osmancık 3 puanı 3 golle aldı: 3-0

Çorum’un BAL’daki temsilcisi Osmancık Belediyespor sahasında konuk ettiği Görelespor’u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Osmancık 3 puanı 3 golle aldı: 3-0

Çorum’un BAL’daki temsilcisi Osmancık Belediyespor sahasında konuk ettiği Görelespor’u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

09 Şubat 2020 Pazar 19:42
Osmancık 3 puanı 3 golle aldı: 3-0

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 4.Grup 17.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, sahasında Giresun temsilcisi Görelespor’u konuk etti. Osmancık İlçe Stadı’nda saat 14.00’de başlayan karşılaşmanın ilk 20 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle geçilirken, 27.dakikada gelişen Osmancık Belediyespor atağında Barlas takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk yarıda başka gol olmayınca Osmancık Belediyespor soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Çorum temsilcisi 55.dakikada Arda Onat’ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci topu kornere güçlükle çeldi. Mücadelenin kalan dakikalarında Barlas ile 2 gol daha bulan Osmancık Belediyespor sahadan 3-0 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından Osmancık Belediyespor puanını 20’e yükseltirken, konuk Görelespor ise 17 puanda kaldı.

OSMANCIK BELEDİYE: 3

GÖRELESPOR: 0

SAHA: Osmancık İlçe.

HAKEMLER: A.Cengiz Gök, Abdullah Polat, O.Mert Uzun.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Muhammed, Turgay, İbrahim (Ümit), Emre, Alihan, Arda Onat, Oğuzhan Cengiz, Ahmet Onur, Onur (Osman), Ö.Faruk, Barlas (Alper)

GÖRELESPOR: İsmail, Kazım, Bayram, Celalettin, Muhammet (Ozan), Yusuf, Tugay (Vehbi), Burhan, Mertcan, Cengizhan, Mustafa (Soner)

GOLLER: Dk.27,61 ve 68 Barlas.

(Rıfat KARA)

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