Oryantiringciler Türkiye şampiyonu
Bursa’da düzenlenen U14 Oryantiring Türkiye Şampiyonası’nda 8 yaş kategorisinde Çorum erkek takımı Türkiye şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.
Spor 13.06.2022, 19:49
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Türkiye Oryantiring Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan U14 Oryantiring Türkiye Şampiyonası 11-12 Haziran tarihleri arasında Bursa’da yapıldı. Ülke genelinden 500’e yakın sporcunun katıldığı şampiyonada Çorum’u erkek 8 yaş kategorisinde 4, kız 8 yaş kategorisinde 2, erkek 12 yaş kategorisinde ise 3 sporcu temsil etti. Kaan Şen, Bulut Sağlam, Yiğit Ali Aksu ve Deniz Türkmen’den oluşan E8 Çorum takımı önemli bir başarıya imza atarak Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Dolunay Tarhan ve Yağmur Gür’den oluşan K8 takımı ise Türkiye ikincisi oldu.
(Rıfat KARA)
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