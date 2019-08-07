Oruç, Avrupa ikincisi

Uluslararası Üniversitelerarası Spor Federasyonu Birliği’nin 2019 yılı faaliyet programında yer alan Avrupa Karate Şampiyonası Hırvatistan’da yapıldı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim gören Çorumlu sporcu Yavuz Selim Oruç şampiyonada büyük bir başarıya imza atarak Avrupa ikincisi oldu.

Hırvatistan’da elde ettiği Avrupa ikinciliği nedeniyle çok mutlu olduğunu ifade eden Oruç, “Ülkemi başarılı bir şekilde temsil etmem bana büyük bir gurur yaşatıyor. İnşallah bundan sonra da yakalayacağım önemli derecelerle ülkemize ve milletimize gurur ve mutluluğu yaşatacağım." dedi.

(Bülent USLU)