Örtücü ve İlbars’a coşkulu karşılama

Rusya’nın Ufa kentinde düzenlenen Gençler Dünya Güreş Şampiyonası’nda milli mayo ile üçüncü olan Tansel Can Örtücü ile Mert İlbars memleketi Sungurlu’da coşkuyla karşılandılar.

Grekoromen stil 87 kiloda büyük bir başarıya imza atarak üçüncü olan Tansel Can Örtücü’nün ardından önceki günde yine grekoromen stil 60 kiloda Mert İlbars da üçüncü oldu. İki milli sporcunun bu başarısı Çorum’da ve Sungurlu’da güreş severleri sevince boğdu. Şampiyona’nın sona ermesinin ardından önceki gün akşam saatlerinde Sungurlu’ya gelen ve Ocaklı Tesisleri’nde meşaleler ve davul zurna eşliğinde karşılanan milli güreşçiler daha sonra konvoy ile ilçe turu attı. Kesilen kurbanın ardından halkı da selamlayan güreşçiler, Çorum’a ve Sungurlu’ya bu gururu yaşattıkları için mutlu olduklarını ifade ederken, daha büyük başarılara imza atmak için çok çalışacaklarını söylediler.(Rıfat KARA)