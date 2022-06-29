Ortaköy’ün şampiyon raketleri belli oldu

Ortaköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen masa tenisi turnuvasında heyecan sona erdi. Yoğun bir katılım ile Ortaköy İlçe Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvaya 105 sporcu katıldı. Küçükler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar olmak üzere 5 kategoride yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

Küçük kızlar: 1.Ela Bozkurt, 2.Rabia Faydacı, 3.Keziban Bolat, 4.Sıla Zeren.

Küçük erkekler: 1.M.Yasin Arabacı, 2.H.Hüseyin Bardakçı, 3.Emirhan Bolat, 4.B.Kaya Bozkurt.

Yıldız kızlar: 1.Zeynep Araz, 2.İnci Üzer, 3.Yağmur Dağlıoğlu, 4.C.Sultan Özsoy.

Yıldız erkekler: 1.Beytullah Şahin, 2.Ali Ceyhan, 3.Hüseyin Atmaca, 4.Poyraz Uğraş.

Genç kızlar: 1.Beyza Erken, 2.Gökçe Nur Öztaş, 3.Ayşenur Özmen, 4.N.Çağla Atay.

Genç erkekler: 1.Ömer Ünlü, 2.Efe Gazi Ilıman, 3.Zafer Erdaş, 4.Ömer Kurşun.

Büyük kadınlar: 1.Mine Ergin, 2.Ceren Cebeci, 3.Dicle Ceyhan, 4.Meryem Erdemir.

Büyük erkekler: 1.Fatih Arçok, 2.Abdullah Ergin, 3.Adem Şahin, 4.M.Fatih Özünal.

Veteran kadınlar: 1.Mukaddes Cebeci, 2.Şeyda Yıldırım, 3.Feray Koyunoğlu İsbir, 4.Evren Kuday.

Veteran erkekler: 1.Kenan Veran, 2.Ertan İspara, 3.Hamza Ceyhan, 4.Levent Kuday.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ufuk İsbir, Ulusal Hakem İsmail Kaymaz ve Masa Tenisi İl Temsilcisi Aytaç Taşaner tarafından ödülleri verildi.

(Rıfat KARA)

