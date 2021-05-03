Ortaköy’de Gençlik Merkezi inşaatına başlandı

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Gençlik Merkezi’nin yanı sıra sentetik çim halı sahasının bulunduğu alana voleybol ve basketbol sahalarının da yapılacağını müjdeledi. Ortaköy Belediyesi olarak gençlere ve spora önem verdiklerinin altını ısrarla çizen Başkan İsbir, “Gençlerimizin serbest zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak ve gençlerimizi sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere yönlendirmek amacıyla ilçemizin Bahçelievler Mahallesi bozyer mevkiine Gençlik Merkezi, voleybol ve basketbopl sahası inşaa ediyoruz. Mevcut yerimizde daha önceden bir tane de sentetik çim saha bulunuyor. Bu alanı tamamen gençlerimize ayırdık, yapmış olduğumuz hizmetler geleceğimiz olan gençlerimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

(Spor Servisi)

