“Ortak akıl, var olan spor tesislerinin korunmasını ve geliştirilmesini istiyor”

İl Özel İdaresi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Necat Yazıcı, Çorum’un bir spor kenti olmasında mevcut tesislerin büyük öneme sahip olduğunun altını çizdi. Yazıcı, tesislerin yerinde kalmaları ve hatta geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Başkan Yazıcı’nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Çorum’un bir ‘Spor Şehri’ olması, tüm paydaşların ortak akıl ile hareket etmesine bağlı. Ortak akıl, var olan spor tesislerinin korunmasını ve geliştirilmesini emrediyor. Üstelik sportif başarı geçmişi bu şehrin sporda marka olmasını mümkün kılacak bir zenginliğe de işaret etmektedir.

Gerek ata sporumuz güreş ve gerekse de Uzakdoğu sporlarındaki başarıların yeniden canlandırılması halinde şehrimizin makus talihinin yenileceğine olan inancımız tamdır. Spor kulüplerimizde bu heyecan ve irade fazlasıyla var. Sporun futbolla sınırlandırılmaması ve diğer branşların da yeterince desteklenmesi halinde gençlerimiz pek çok büyük başarıya imza atacaktır. Bunu gerçekleştirmek için projeksiyonu güçlü bir planlama yapılması önem arz ediyor ve bu hususta en kritik konu spor tesislerinin çokluğu ve bu tesislere genel halk kitlesinin kolayca ulaşmasının sağlanmasıdır.

Şehrin nefes aldığı yerlerin konut ve işyeri olarak işaretlenmesi şehre yapılacak en büyük kötülük olacaktır. Şehrin spor başta olmak üzere sosyal faaliyetlerine herkesin eşit ve kolay şekilde katılımını mümkün kılacak fiziki imkânların korunmasının sağlayacağı sosyal faydanın herhangi bir rantla mukayese edilmesi düşünülemez, kabul edilemez. Şehirler insanla ve insani faaliyetlerle nefes alırlar. Yapılaşmanın şehrin çevresine yayılması, şehrin merkezinde sosyal donatıların ve kültürel faaliyet alanlarının çoğaltılması, bir şehrin yaşanılabilir oluşunun en önemli göstergelerindendir.

Şehrin tamamına hizmet veren merkezdeki sportif alanların ortadan kaldırılması halinde karşımıza çıkacak sosyal maliyetin büyüklüğü de mutlaka dikkate alınmalıdır. Sportif faaliyetlerin gençlerin pek çok kötü alışkanlıktan uzak durmalarını sağladığı gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, meselenin ne kadar önemli olduğu ortadadır.

Bu itibarla şehrin yöneticilerini kısa vadeli değil uzun vadeli düşünmeye, sahip olduklarımızı bize düşmüş bir miras değil gelecek nesillerin emaneti olarak görmeye davet ediyoruz. Elbette bu tür konularda şehrin sakinlerinin de bir bütün halinde inisiyatif alması gerekiyor. Geleceği doğru şekillendirmek de heba etmek de alacağımız kararlara bağlı. Biz sporun paydaşları tarafından doğru kararlar alınacağına yürekten inanıyoruz.”

(Spor Servisi)